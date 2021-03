Idris Elba, ator, músico, cineasta e ativista, assinou um contrato global de vários livros com a HarperCollins para publicar uma série de livros infantis com lançamento em 2022. Os livros vão ser co-publicados no Reino Unido e Estados Unidos.

A publicação incluirá livros ilustrados e de ficção apresentando um personagem e um mundo imaginado e desenvolvido por Idris e a sua parceira de redação Robyn Charteris, que escreveu inúmeros dramas live-action e programas de animação para a BBC, Channel 4, Jim Henson Company e Endemol, bem como teatro educativo para escolas.

Idris Elba disse: "Sinto-me privilegiado por ter a oportunidade de dar vida a histórias inspiradas na minha filha".