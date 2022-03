Está a chegar a nova edição do 'Ídolos', da SIC, e são várias as publicações que já foram feitas nas redes sociais. Ana Bacalhau, por exemplo, que pertence aos jurados do formato, já se tinha manifestado na Internet sobre esta nova aventura e voltou a pronunciar-se, esta quarta-feira, 30 de março.

Na legenda de um conjunto de imagens onde aparece junto dos outros jurados (Joana Marques, Tatanka e Martim Sousa Tavares), da apresentadora, Sara Matos, e de Daniel Oliveira, a artista começou por escrever: "O 'Ídolos' está mesmo aí à porta: 9 de abril! É marcar já na agenda, pôr lembretes e preparar as pipocas".

"Há momentos incríveis à espera de serem vistos, há talento maravilhoso à espera de ser descoberto, há aquele aconchego de vermos regressar um programa que ajudou a trazer a público tantos e tantos ídolos da música portuguesa. E esta equipa do [coração]", completou.

