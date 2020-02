A SIC continua a somar pontos. Esta semana, o canal anunciou a contratação de mais uma estrela da representação: Alexandra Lencastre. A novidade, no entanto, acabou por dividir as opiniões dos internautas nas redes sociais.

Quando a notícia foi tornada oficial na conta de Instagram da SIC, as reações dos seguidores foram distintas.

Por um lado houve quem tecesse críticas à estação televisiva, conforme se pode ver pelos comentários se seguida

"Engraçado vocês não conseguirem fazer melhor do que ir buscar as pessoas à TVI afinal. A escola da SIC não deve prestar para nada, só espero que um dia o vosso tombo seja grande";

"A SIC é a nova cópia da TVI";

"Que desilusão SIC".

Por outro lado, também surgiu quem manifestasse a sua satisfação com o sucedido.

"Porque não apontar [a culpa] à própria TVI, afinal foi ela a terminar os contratos vinculativos com a maioria dos atores. Só não terminou o contrato com as carinhas que têm muitos seguidores no Instagram", disse um seguidor, lançando uma farpa.

Outros tantos deram os parabéns a Alexandra Lencastre.

Qual a sua opinião sobre o assunto?

