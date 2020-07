Cristina Ferreira acabou por marcar o final desta semana com a notícia de uma grande mudança. A apresentadora vai voltar para a TVI, de onde se despediu há quase dois anos para ir para a SIC.

Uma notícia que apanhou todos de surpresa e que rapidamente foi destacada nas redes sociais.

Entre os internautas que não resistiram em reagir, com humor, ao regresso da estrela televisiva à estação de Queluz estão também os comentários de alguns humoristas.

De referir que o anúncio de Cristina chega na altura em que foi também revelado o regresso de Jorge Jesus ao Benfica.

"As grandes mudanças. Jorge Ferreira e Cristina Jesus", lê-se na legenda de uma montagem partilhada no Instagram, onde se pode ver uma fotografia de Cristina com a cara do treinador português ao lado de uma imagem de Jorge Jesus com a cara da apresentadora.

Imagens que foram partilhadas na página de humor 'Insónias em Carvão':

Numa outra publicação, pode ler-se numa fotografia de Cristina: "Quando vais fazer Erasmus e regressas à tua faculdade". Na legenda, acrescentaram: "Erasmus na SIC. Enviem as vossas sugestões por mensagem privada".

A página 'Comentadores' também reagiu:

Por sua vez, o humorista Guilherme Fonseca, que faz parte da equipa do programa de Ricardo Araújo Pereira, da SIC, escreveu no Twitter: "Quero ver a que princesa morta é que a Cristina se vai comparar agora". Palavras que se referem ao momento em que Cristina se mudou da TVI para a SIC. "Foi como a morte da princesa Diana. As pessoas não estavam preparadas", disse a apresentadora na altura, citando as palavras de uma amiga.

Mas Guilherme Fonseca não ficou por aqui e acrescentou: "Cristina ainda sabe o lugar das estacas. Uma está nas costas da SIC. [...] A SIC se fosse esperta agora continuava o programa da Cristina com a Joana Pais de Brito".

Já Diogo Faro escreveu: "A Cristina Ferreira ainda vai comprar Portugal inteiro e vamos todos ser um programa da manhã".

Logo de seguida, continuou: "Imaginem as eleições presidenciais de 2026: Cristina Ferreira vs. André Ventura. Temos 6 anos até ao fim do mundo".

Quem também reagiu com humor foi o ator Jorge Corrula: "Jorge Jesus no Benfica foi tipo Pumba!... Cristina Ferreira na Tvi foi género Whaaaaat!... Eclipse em Carcavelos foi..."

