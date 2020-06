Em agosto do ano passado, Givanildo Vieira de Sousa, que o mundo desportivo conhece como Hulk, anunciou a separação de Iran Ângelo, a mãe dos seus três filhos, com quem esteve casado 12 anos. Pouco depois, o futebolista assumia publicamente a paixão pela sobrinha da antiga companheira, Camila Ângelo, ao mesmo tempo que iniciava um polémico processo de divórcio que se viria a tornar mais demorado e complicado do que o antigo jogador do FC Porto inicialmente previa.

Nas últimas semanas, o desportista, que atualmente joga no Shanghai SIPG FC, na China, chegou finalmente a acordo com a ex-mulher em relação às partilhas. Iran Ângelo fica com metade das propriedades de Hulk, que teve de ceder 27 dos 54 imóveis, avaliados em cerca de 10 milhões de euros. Para além de 25 casas e terrenos no Brasil, a esposa traída é agora também dona de um lote em Portugal e de uma luxuosa habitação em Orlando, nos Estados Unidos da América.

O acordo não foi, no entanto, do agrado da família de Hulk, o único filho do sexo masculino de Maria do Socorro Sousa e de Giovan Sousa, que têm ainda seis filhas. Uma das irmãs do futebolista, que ganha cerca de 20 milhões de euros por ano no campeonato chinês, acusou mesmo Iran Ângelo, que se mudou de Xangai para São Paulo, de ser uma oportunista. "Esta não é uma felicidade de fachada mas, sim, real", escreveu num texto emotivo dedicado ao novo casal no Instagram.