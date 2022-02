Hugo Miranda, antigo concorrente da 'Casa dos Segredos' submeteu-se recentemente a um segundo transplante capilar.

Hugo já tinha feito um procedimento estético semelhante, mas com o passar do tempo começou a notar novas falhas no cabelo. Procurando resolver o problema e melhorar a sua autoestima, o ex-'Casa dos Segredos' recorreu a um "transplante capilar de aperfeiçoamento".

Eis o vídeo abaixo onde Hugo explica o que o levou a tomar esta decisão:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Clínica MediCapilar (@clinicamedicapilar.pt)

Leia Também: Joana Schreyer, do 'Big Brother', submete-se a cirurgia estética