Hugo Oliveira, concorrente da primeira edição de 'Casados à Primeira Vista', da SIC, esteve esta tarde de terça-feira, dia 14 de março, no programa 'Júlia'.

O camionista esteve à conversa com Júlia Pinheiro dias depois da ex-companheira, Ana Águas, lá ter estado. Os dois, recorde-se, ainda estiveram juntos no reality show da SIC mas acabaram o formato separados.

"A pessoa que eu tive a sorte de encontrar neste programa não soube aproveitar, pelo menos respeitar, o ser humano que foi o Hugo. Depois do programa, quatro anos depois, continua a mentir a todos os portugueses. A história é simples. Duas pessoas inscreveram-se no programa com propósitos diferentes: eu encontrar o amor e ela encontrar fama, ter mais visibilidade", acusou Hugo.

O antigo participante garante que se apaixonou realmente e que os dois se envolveram sexualmente, embora Ana Águas tenha dito, na sua conversa com Júlia Pinheiro, que não houve intimidade física entre ambos.

Ouça aqui as declarações de Hugo Oliveira.

