Como tinha sido anunciado, foi transmitida esta quinta-feira a entrevista de Tiago Jaqueta, do 'Casados à Primeira Vista', a Júlia Pinheiro na qual o concorrente confirma que se envolveu com Anna Cherepanova durante a lua de mel com Dina Guedes, em Cabo Verde.

"Houve intimidade. Traí a Dina no último dia [da lua de mel]. A Dina quis desistir, tínhamos falado com os especialistas, tentei falar com a Dina fora das gravações, ela mostrou-me que não havia abertura. Pensei perdido por 100 perdido por 1000. Pensei em ir divertir-me. Combinei com a Anna, depois envolvemo-nos", contou.

O concorrente garantiu que nunca pensou que o seu envolvimento com a mulher russa seria uma "humilhação para Dina". "Estava super chateado porque inscrevi-me e não queria sair passado uma semana e tal. O que pensei foi: se acabou, quero é estar bem. Não pensei se estava a ser incorreto. Agi mal, não o devia ter feito", disse, por fim.

Leia Também: Tiago Jaqueta de 'Casados': "O que eu queria era chegar lá e namorar"