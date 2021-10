Um grupo de criminosos terá, alegadamente, cometido um assalto a um hotel em Paris, onde Lionel Messi e a família se encontram hospedados.

Milhares de euros em dinheiro e joias foram retirados dos quartos de vários hóspedes do Le Royal Monceau, noticia o jornal The Sun.

Suspeita-se que o grupo tenha conseguido aceder ao espaço escalando pelos lados do edifício a partir do telhado.

Hospedado neste lugar desde agosto, Messi pagará mais de 19 mil euros por noite.

Sabe-se que o hotel terá reforçado a segurança com a chegada do craque, contudo, os esforços foram em vão com alguns dos hóspedes a ficarem em prejuízo.

A polícia já se está a investigar o caso, contudo, não conseguiu identificar os suspeitos nos vídeos de vigilância, uma vez que estes surgem com a cara tapada.

