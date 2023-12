Patti Smith foi hospitalizada em Itália e levou a que cancelasse o espetáculo que tinha agendado no país.

O meio de comunicação italiano TGCOM24, citado pela People, informou que a artista, de 76 anos, iria realizar um concerto no Teatro Duse, em Bolonha, antes de ser hospitalizada na cidade.

Numa publicação feita na página de Instagram do Teatro Duse, anunciaram o cancelamento do espetáculo de Patti Smith.

"Com muita pena, informamos o gentil público que o espetáculo [de Patti Smith] agendado para hoje, dia 12 de dezembro de 2023, às 21h, não irá acontecer porque não pode subir ao palco devido a uma doença súbita que atingiu a artista", escreveram.

"Lamentamos todos o transtorno causado por causa desta notícia. Os nossos melhores votos de uma rápida recuperação para a artista", disseram ainda, explicando também que os bilhete comprados serão "reembolsados".

De recordar que Patti Smith vai atuar no festival Jardins do Marquês, em Oeiras, no dia 7 de julho. A cantora tem três concertos marcados para 2024 em Portugal.