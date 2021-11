A produtora Salvador Produções decidiu homenagear Marília Mendonça e as restantes vítimas mortais do acidente de avião que deixou o Brasil em choque, no final da semana passada.

Esta sexta-feira, 12 de novembro, vai realizar-se a missa de sétimo dia na tradicional Igreja do Bonfim, informação que foi confirmada à revista Quem pela assessoria da produtora.

Recorde-se que além da cantora brasileira, morreu o seu produtor, Henrique Bahia, o tio e assessor Abiceli Silveira Dias Filho, o piloto Geraldo Martins e o co-piloto Tarciso Pessoa.

