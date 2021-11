A imprensa brasileira garante já terem sido tomadas pelas família de Marília Mendonça todas as decisões relacionadas com a guarda do único filho da cantora, Léo, de quase dois anos.

O menino terá guarda partilhada entre o pai, o cantor sertanejo Murilo Huff, e a avó materna, Ruth Moreira.

"Temos a certeza que seria esta a vontade da minha filha. Deus, na sua infinita sabedoria, deu ao Léo um pai íntegro, por quem tenho profundo respeito", defende a mãe da cantora.

Ruth Moreira apela ainda, através dos seus representantes, que não sejam criadas intrigas e desavenças que envolvam a família. A decisão relativa à guarda Léo terá sido tomada tranquilamente e sem qualquer mal-estar.

Murilo, ex-companheiro de Marília Mendonça, confirmou a boa relação entre as famílias. "O meu filho terá o amor de todos, e nunca nem passou pelas nossas cabeças que fosse diferente. A Marília pode ficar em paz, porque estaremos aqui para proteger o nosso menino", afirma.

Marília, recorde-se, morreu na passada sexta-feira na sequência de um desastre de avião. A famosa cantora brasileira tinha 26 anos.

