Hoje foi a vez de Jorge Corrula dar banho à filha mais nova, a bebé Mel, fruto do seu casamento com Pula Lobo Antunes. E foi precisamente esta tarefa, e a fotografia que registou o banho da bebé, a inspirar um desabafo sobre a forma como tratamos as crianças, os idosos e ainda sobre a divisão das tarefas domésticas entre homens e mulheres.

"Às vezes, não quero estar com as crianças: cobram muito tempo, dão muito trabalho! Às vezes (muitas) quero ser eu a criança: brincar ao 'tempo não passa'! Às vezes (poucas) percebo como (não) tratamos os mais velhos e o (não) respeito que lhes temos! Quando eu crescer (mais uns bons anos) quero que os meus me tratem como eu os tratei...", começou por escrever o ator, juntado às suas palavras a ironia que já o caracteriza.

"ISTO TUDO para dizer aos progenitores que morrem para não fazer nenhum, que: homem que cozinha, lava os pratos, faz a casa, é um adulto funcional, não é um ser especial! Se isto não ajuda, lembrem-se da (não) qualidade dos nossos lares de idosos... e de quem vai pagar a vossa mensalidade", defendeu, por fim.

