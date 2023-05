Rita Ferro Rodrigues deixou as seguidores do Instagram 'a babar de inveja' ao mostrar a habilidade do marido, Rúben Vieira, para cuidar do seu cabelo.

"Se encontrares um homem que te faça canudos no cabelo em tronco nu antes de irem para uma festa, agarra-o e casa-te", brincou.

Às suas palavras, a apresentadora juntou uma fotografia na qual surge a maquilhar-se na casa de banho com Ben, como é conhecido pelo público, a fazer-lhe canudos no cabelo.

Ruben Vieira reagiu à partilha da mulher, assumindo-se como "o chamado homem dos sete ofícios".



© Reprodução Instagram/ Ruben Vieira

