Um homem foi detido pela polícia depois de, alegadamente, urinar e defecar no jardim do vizinho do ator, antes de entrar na propriedade do mesmo, noticia a Sky News.

Tudo aconteceu esta segunda-feira, 19 de junho. O suspeito invadiu a propriedade de Pierce, em Malibu, e terá tomado banho no chuveiro exterior desta.

Segundo o TMZ, o homem foi encontrado pela polícia já longe da moradia e detido.

Não se sabe se Brosnan estaria em casa na altura do incidente. O ator, de 70 anos, vive neste local juntamente com a mulher, Smith, de 59.

Recorde-se que no ano passado, Pierce já tinha apresentado uma queixa contra uma mulher, acusando-a de persegui-lo a ele e à sua família.

