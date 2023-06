Ike Turner Jr. - filho de Tina Turner e Ike Turner - foi detido por posse de droga e condenado a prisão dias antes da morte da mãe.

De acordo com a People, Ike Jr., de 64 anos, foi intercetado pela polícia na madrugada de 6 de maio depois das autoridades terem mandado parar o seu carro.

Os relatos das autoridades adiantam que o filho da artista terá tentado consumir a droga antes de ser parado. A polícia acabou por apreender 1,7 gramas de crack e 0,7 gramas de metanfetamina.

O Page Six detalha que Ike Jr. não pagou a fiança de 70 mil dólares (mais de 60 mil euros). Assim sendo, o músico estava preso quando a mãe morreu, no dia 24 de maio.

Até à data, Ike Jr. - que em 2018 revelou que não falava com a mãe adotiva há quase duas décadas - ainda não se pronunciou sobre a morte da cantora. "A Tina criou-me desde os dois anos. Ela é a única mãe que conheci", partilhou na altura com o The Mail on Sunday. "Mas não falo com a minha mãe desde Deus sabe quando - provavelmente por volta de 2000", acrescentou.

