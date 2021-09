Um homem foi detido depois de ter apontado uma faca a um segurança que estava do lado de fora da casa de Ariana Grande, em Hollywood Hills.

De acordo com o TMZ, Aaron Brown, de 23 anos, supostamente chegou junto da propriedade da artista por volta da duas da madrugada da passada sexta-feira e exigiu ver a cantora, de 28 anos. Quando o segurança lhe pediu para ir embora, o homem pegou numa faca.

As autoridades foram chamadas ao local e Aaron foi detido.

Não se sabe se Ariana Grande estaria em casa no momento do incidente. No entanto, fontes adiantam que a cantora pediu uma ordem de restrição temporária contra Aaron Brown, entretanto aprovada por um juiz, enquanto aguarda até uma próxima audiência.

