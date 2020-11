Lonô está quase a completar dois anos de vida, por isso, já são muitas as histórias que a mãe do menino, Rita Pereira, tem para contar acerca dele. Uma das mais engraçadas mostra a grande amizade que Lonô tem com o seu animal de estimação.

"Ainda há bocado bateram à porta e a minha cadela foi a correr e começou a farejar debaixo da porta como qualquer cão, não é? O meu filho também foi a correr e começou a farejar debaixo da porta", explica a artista em vídeo que publicou nas stories.

"É preocupante, não é... ignoro, digo para não farejar, ou deixo a coisa à maluca, assim", perguntou.

Veja o vídeo na galeria.

Leia Também: Rita Pereira mostra antes e depois do seu closet