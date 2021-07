Guillaume Lalung bem quis demonstrar o seu lado mais romântico à companheira, Rita Pereira, contudo os seus esforços acabaram por ser em vão.

Nas stories da sua conta de Instagram, entre muitos risos, o produtor musical começa a mostrar uma flor que apanhou na rua, no entanto, com o vento, esta acabou por perder as suas pétalas.

Ainda assim, Guillaume não quis deixar de presentear a atriz. Ao ver a dita flor, Rita acabou por ignorar o companheiro e continuar com os seus afazeres.

Veja o engraçado momento no vídeo presente na galeria.

