Maria Cerqueira Gomes fez uma partilha com os seguidores da sua conta de Instagram na qual se mostrou desiludida pelo facto do seu bonsai não sobreviver.

"Pensamento do dia: Acho que trato bem dos meus filhos… e também das minhas plantas. Mas as minhas plantas não sobrevivem", refere nas stories da rede social, mostrando o estado da sua planta.

Posteriormente, fez uma comparação com o de Ruben Rua, que está de boa saúde.



© Instagram - Maria Cerqueira Gomes



"O Ruben Rua vai para Ibiza, Berlim, Polónia, Praga… e olhem para isto! Porquê?", questiona a apresentadora.

O conselho do parceiro televisivo não tardou em chegar. "Tens de falar com ele! Com o bonsai".



