Rita Pereira viveu esta terça-feira um dia de praia perfeito, com tudo aquilo que mais gosta: "amigos", "bola de Berlim com creme", "mergulhos em poças de água quente" e até "chupeta com areia" para o pequeno Lonô - filho da apresentadora.

À atriz e apresentadora juntou-se a Carina Caldeira. E foi a apresentadora do Porto Canal a 'vítima' de um momento hilariante protagonizado pelo filho de Rita Pereira: "o primeiro ataque do Lonô a umas mamocas gostosas". Um momento hilariante que ficou registado em foto.

Confira as imagens na galeria.

