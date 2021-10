Jessica Athayde e Diogo Amaral aceitaram o desafio e fizeram parte de uma iniciativa do canal Panda, como indica o comunicado enviado às redações.

Assinalou-se no dia 16 de outubro o Dia Mundial da alimentação, data que o canal não deixou passar em branco, tendo-se associado ao projeto Heróis da Fruta, desenvolvido pela Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil (APCOI) com a estreia do 'Minuto Heróis da Fruta' e a "participação especial" dos atores, explicam na nota.

No mesmo comunicado, referem ainda que o "'Minuto Heróis da Fruta' é composto por 26 episódios de um minuto, exibidos diariamente até dia 10 de novembro, e acompanha a viagem dos seus três personagens: Sushi, Yoga e o robô Tuk Tuk por Portugal, à medida que vão desvendando um alimento característico de cada região".

