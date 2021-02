Hernâni Carvalho foi convidado para uma experiência na SIC que o deixou completamente fora da sua zona de conforto. O apresentador e comentador criminal teve a oportunidade de fazer uma participação especial no programa 'Patrões Fora'.

Já depois à conversa no programa 'Casa Feliz', Hernâni teceu inúmeros elogios ao talento de João Baião para a representação.

"É impossível ensaiar com ele. Uma fala que tenha 200 palavras ele põe 1200. Ele sabe o texto de toda a gente. As pessoas não têm noção do ator que tu és", afirmou, notando que como sempre foi consumidor de teatro vê os artistas com uma consideração acima da média.

Elogios que não passaram indiferentes... recorde o momento aqui.

Leia Também: João Baião encantado com as três novas habitantes da sua casa de campo