Herman José viveu aos 33 anos de idade a pior fase da sua luta contra o excesso de peso. Esta fase foi recordada pelo apresentador e humorista na mais recente emissão do seu programa na RTP1, o 'Cá Por Casa'.

"Foi com 33 que eu cheguei ao auge do meu engordamento. Tinha ido para Azeitão viver e viciei-me em queijo de azeitão e pão saloio", conta Herman José, que tem atualmente 66 anos.

"Passava o dia a fazer tostas gigantescas que acompanhava com sumo de laranja das minhas próprias laranjeiras. Durante uns tempos só comi tostas mistas com sumo de laranja e um dia subi a uma balança que acabava aos 120 e o ponteiro foi parar aos 115 quilos", recorda.

Atualmente Herman está longe do peso máximo que o fez na época perder peso e 'deixar' as tostas mistas, porém o excesso de peso continua a ser uma luta constante.

Admitindo que para cozinhar tem sido "uma terapia maravilhosa" nesta fase de confinamento, o apresentador não esconde que fazer refeições saudáveis e equilibradas é um grande desafio.

"Tenho um dia em que é só para eu fazer disparates, que é o meu sábado. É o dia do pesto, sem o qual eu não passo, e então aí atafulho-me de massa. Mas depois tento no resto da semana cozinhar com algum juízo", garante.

