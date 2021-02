Herman José não resistiu em 'meter-se' com a companheira de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, depois desta ter publicado uma fotografia na sua página de Instagram, esta terça-feira.

Na imagem, Georgina aparece com um look mais descontraído, mas com um toque de luxo: Uma mala preta da Hermès Birkin.

Perante a partilha, Herman não resistiu em comentar: "A minha mãe manda dizer para lhe ofereceres essa mala quando te cansares dela. Já tem em castanho e em laranja, mas falta-lhe em preto".

Uma reação que não passou, de todo, despercebida. Veja tudo na publicação abaixo:

Leia Também: Ana Gomes parecida a Herman José ou Júlia Pinheiro? A opinião de Raminhos