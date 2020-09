Herman José voltou a mostrar o seu bom humor e não resistiu em destacar a recente fotografia de Cristina Ferreira com Cláudio Ramos.

Na brincadeira, o humorista inventou um diálogo entre a nova Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI com o apresentador e escreveu: "E lembras-te quando te piraste sem me dizer nada? Deu-me tanta vontade de rir". Uma frase que aparece como se fosse Cristina a dizer, referindo-se à saída de Cláudio da SIC.

Numa suposta resposta, Cláudio 'diz': "Podes crer. Mas meteres a Teresa Guilherme a apresentar o 'BB' ainda teve mais piada", referindo-se ao facto de Cristina ter escolhido Teresa Guilherme para apresentar a próxima edição do 'Big Brother', tendo sido Cláudio a estar à frente da última edição do programa que acabou no início de agosto.

Recorde-se que Cláudio Ramos mudou-se da SIC para a TVI no início do ano para apresentar o 'Big Brother'.

Leia Também: Cristina e Cláudio Ramos já preparam novo programa: "Tudo a compor-se"