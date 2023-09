A SIC caminha a passos largos para a estreia de 'Hell's Kitchen Famosos', uma versão inédita do concurso de culinária que tem Ljubomir Stanisic na sua condução.

O chef tem mostrado, ao longo dos vários programas de televisão que tem feito, que leva a cozinha muito a sério, postura essa que intimida os concorrentes, até mesmo quando se trata de figuras públicas.

Ana Marta Ferreira falou com os jornalistas durante a festa de apresentação da nova grelha da SIC e 'levantou o véu' sobre as gravações deste reality show, entretanto já terminadas.

"Entrar num programa assim é ter consciência de que há muitas outras técnicas e formas de cozinhar. Há muita coisa para além do básico que eu sempre fiz", começou por dizer a atriz, de 29 anos.

Sobre as diferenças que esta edição especial com famosos terá em relação às anteriores, Ana explica: "Eu percebo a postura dele com os chefs a sério, nós somos chefs a brincar. Percebo porque é preciso uma grande exatidão em tudo o que se faz e tem de estar tudo perfeito. Connosco acho que ele aprendeu que somos todos humanos. Nunca tive medo do chef Ljubomir nem nunca achei que ele fosse ser mau connosco"

Surpreendida com tudo o que aprendeu, a atriz disse ainda que "achava que era uma grande cozinheira" até ter descoberto que, afinal, "estava só a aprender".

