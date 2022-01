A atriz esteve a comentar as notícias do mundo cor-de-rosa no programa da SIC e recebeu vários comentários negativos.

Foi numa publicação feita na página oficial de Instagram do programa 'Passadeira Vermelha', da SIC, depois da presença de Helena Laureano como comentadora, que a atriz recebeu várias críticas. Mensagens que não ficaram sem resposta. Num comentário feito na mesma publicação, a atriz começou por reagir: "Meus amores, em primeiro lugar um bom ano para todos vós. Sentido de humor faz parte do ser humano. Eu como pessoa sou assim, brinco sem ferir ninguém". "Peço desculpa se não vós agradei, não foi minha intenção. [...] Somos todos diferentes, caso contrário era uma chatice. De qualquer forma, não levo a mal os vossos comentários! Bem hajam a todos, sejam felizes", rematou. Leia Também: Helena Laureano: "Sempre fui assim. As pessoas não me conhecem"