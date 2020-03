Esta quinta-feira, a quarentena de Helena Isabel Patrício foi brindada com uma pequena surpresa da mãe. Como contou nas redes sociais, a progenitora enviou-lhe uma memória de infância, o que fez com que fizesse uma viagem aos tempos em que era criança.

"A minha mãe está nostálgica! Enviou-me esta fotografia! Das poucas que tenho da minha infância. As máquinas eram caras e 'revelar' as fotografias no fotógrafo também não era propriamente barato! Não acresci no meio da abundância, mas nunca nos faltou amor. Fez se o que se pôde", começou por escrever.

"Os filhos, tenham eles 20/30/40 anos (e por aí adiante), são sempre pequeninos. A vida mudou e eu estou-lhe inteiramente grata! Agradeçam todos os dias todas as vossas conquistas", frisou.

A vencedora da 'Casa dos Segredos 7' aproveitou ainda para deixar um sentido apelo aos seguidores.

"Ajudem e respeitem o próximo, aproveitem esta quarentena onde temos tempo que 'sobra' para refletirem sobre a pessoa que são e a pessoa que querem ser".

