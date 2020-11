Helena Isabel Patrício aproveitou uma pausa nos tratamentos estéticos que preencheram o seu dia de quinta-feira para fazer alguns esclarecimentos aos fãs.

Em primeiro lugar, a ex-concorrente do programa 'Casa dos Segredos' explicou o motivo pelo qual se apresenta com um hematoma no lábio.

"Estão a questionar-em porque é que tenho aqui um hematoma no lábio. É porque fiz ontem ácido hialurónico e as pessoas não são todas iguais, eu fico sempre com pequenos hematomas que passado uns três dias desaparecem", adianta.

Seguiu-se depois uma explicação relativa às muitas críticas de que foi alvo por se mostrar numa clínica de tratamentos estéticos sem máscara no rosto. "Entretanto, estão também a lançar-me machados, facas de matos, metralhadoras, caçadeiras... porque eu não estou com máscara. Estou a fazer um tratamento de rosto, portanto, não me conseguem fazer o tratamento com a máscara. Toda a equipa tem máscara, sou a única que não tem máscara", esclareceu.

Leia Também: 'BB': Em lágrimas, Jéssica explica por que quebrou regras e pede desculpa