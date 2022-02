A jurista brincou com o facto da socialite aparecer com o salto do sapato danificado.

Helena Isabel Patrício e Cinha Jardim encontraram-se na noite desta quarta-feira para o 'Extra' do 'Big Brother Famosos' e a jurista não deixou escapar um pormenor no look da socialite. Cinha surgiu em estúdio com o salto do sapato danificado e logo foi alvo da ironia de Helena, que não resistiu em destacar o pormenor nas redes sociais. "A Cinha Jardim é uma pessoa tão simples, tão simples e só usa coisas caras, topo de gama. Vejam o salto deste sapato", brincou. Veja o momento na galeria. Leia Também: "As atitudes do Bruno não consubstanciam o crime de violência doméstica"