Helena Isabel Patrício tem falado por diversas vezes de Neymar no programa 'TVI Extra', no qual é comentadora, mas as declarações proferidas pela mesma na madrugada desta quinta-feira, dia 17 de agosto, estão a dar particularmente que falar.

A jurista participou no programa através de uma chamada telefónica, isto depois de ter sido provocada por Flávio Furtado. "Não sei se devia dizer isto ou não, mas a Helena Isabel não está doente, teve um encontro. Daqueles que acontecem em Queluz", fez notar o apresentador, com Bruno de Carvalho a acrescentar: "Espera, por isso é que o Neymar passou por Lisboa".

Momentos depois, Helena Isabel quis esclarecer o que havia sido dito pelos colegas. "Estou muito triste. Como é que tu ousaste dizer que aquela pessoa [Neymar] passou por Queluz. Até porque ninguém sabe", começou por dizer, obtendo depois uma resposta do ex-presidente do Sporting: "Ninguém sabe o quê? Que eu sou teu amante no programa e ele é teu amante na vida real?".

Em tom de brincadeira, mas levantando a suspeita, Helena disse ainda: "Ninguém sabe que ele uma vez quis vir aqui à frutaria. Ele ia aos melões porque melancias ele já tem duas - e bem pesadas".

Questionada depois por Flávio se tinha intenções de se mudar para a nova casa de Neymar na Arábia Saudita, resultado da transferência para o Al Hilal, Helena brincou novamente: "Vou de madrinha à espanhola".

Em ocasiões anteriores, Helena Isabel já havia dado a entender que conhece bem Neymar e que os dois já haviam estado juntos.

Ouça o que foi dito por Helena aqui, a partir do minuto 36.

