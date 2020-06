Como já vários atores foram mostrando ao longo dos últimos dias nas redes sociais, as gravações das novelas portuguesas têm novas regras por causa da pandemia da Covid-19. Todos os profissionais andam agora maioritariamente de máscaras e os artistas apenas tiram o equipamento de proteção alguns segundos antes de se ouvir "ação".

Helena Costa, que integra o elenco da nova novela da TVI, 'Amar Demais', decidiu mostrar detalhadamente aos fãs como é que têm feito.

"Sempre com máscara! 99% do tempo", começou por destacar num dos vídeos que publicou nas stories da sua página de Instagram. "Tiramos a máscara só para gravar e com distanciamento", acrescentou de seguida num outro vídeo.

