Horas depois de ter recorrido à sua conta oficial de Instagram para revelar aos fãs que está internada no hospital por ter sido operada a um tumor carcinoide no pulmão, Helena Costa encontrou forças para voltar à rede social e agradecer a enorme onda de apoio e carinho de que foi alvo.

"Bom dia! Obrigada pelas centenas de mensagens bonitas que me estão a enviar. Não consigo responder e agradecer individualmente, para não estar sempre a segurar no telemóvel", escreveu Helena, que aos 38 anos e com duas filhas pequenas, as gémeas Maria do Mar e Mercedes, de apenas um ano, tenta ultrapassar esta fase delicada da sua vida.

Ainda na cama de hospital, a atriz promete que vai hoje "aproveitar para ir partilhando" o que foi "fazendo ao longo dos últimos dias antes da cirurgia".

Ainda na sua conta de Instagram, Helena Costa mostrou a pessoa que tem sido a sua companhia no hospital.

"A minha irmã está comigo, parece a presidente do hospital", brinca ao mostrar a irmã a seu lado.

