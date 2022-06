Depois de se ter separado do pai das filhas gémeas, Maria do Mar e Mercedes, Helena Costa está novamente com o coração preenchido.

A atriz vive um novo romance e já não esconde a identidade do companheiro. No Instagram, esta semana, Helena Costa acabou por identificar o namorado, Vasco Santos.

Ainda esta quinta-feira, a atriz voltou a destacar na rede social um vídeo onde aparece a receber um carinhoso beijinho do companheiro, imagens que já tinha partilhado nas stories. "Sorte a minha por te ter encontrado", frisou.