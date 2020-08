Helena Costa tem 'derretido' os fãs com imagens que marcam o crescimento das filha gémeas, Maria do Mar e Mercedes.

Desde que as meninas nasceram, há pouco mais de um ano, que a atriz tem vindo a partilhar com os seguidores da sua página de Instagram vários momentos desta nova fase. Ainda este domingo, a figura pública mostrou-se com um look a combinar com as meninas.

"Estamos a combinar! (Não me lembro da marca dos fatos de banho, mas adoro)", escreveu numa das fotografias que publicou nas stories da rede social.

Veja as imagens na galeria.

