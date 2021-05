A recuperar de uma cirurgia para retirar um tumor do pulmão, Helena Costa atualizou os seguidores sobre o seu atual estado de saúde com uma mensagem publicada na noite deste domingo nas redes sociais.

A atriz, de 38 anos, desfrutou de uns dias de descanso na Comporta e afirmou estar a sentir grandes melhoras.

"O modo fim de semana sabe tão bem... estou a recuperar bem, a reduzir a medicação para as dores e a recarregar a bateria do amor, como costumo dizer às miúdas", afirmou, referindo-se às filhas gémeas, Maria do Mar e Mercedes, que completam dois anos no próximo mês.

