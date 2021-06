Helena Costa viveu esta terça-feira um dia de grandes emoções. Completaram-se dois anos desde que deu as boas-vindas à maternidade com o nascimento de Maria do Mar e Mercedes.

Nas redes sociais, a data foi destacada com uma amorosa fotografia em que as gémeas aparecem abraçadas.

"Sim, é verdade, hoje fazemos 2 anos e somos as melhores filhas do mundo e tivemos um dia maravilhoso! Mas a festa vai ser noutro dia porque ainda estamos de férias e ainda não temos bem noção do tempo", explicou a atriz na legenda da imagem.

Espera-se, por isso, que a celebração do aniversário aconteça durante o fim de semana.

Leia Também: Filhas de Helena Costa felizes durante fim de semana no meio da natureza