Ser figura pública não é, sempre, um 'mar de rosas'. Helena Coelho, numa entrevista recente à RFM, recordou um duro momento relacionado com o nascimento da primeira filha, Íris.

"Qual foi a pior coisa que leste sobre ti?", questionaram os animadores da estação, com a influenciadora digital a responder da seguinte forma: "A que me custou, que me magoou, teve a ver com a gravidez. Foi anunciarem que eu estava grávida antes de eu ter tido essa oportunidade e eu saber o peso da minha filha pelo Twitter".

De acordo com Helena, uma fuga de informação por parte da unidade hospitalar em causa terá estado na origem desta situação desagradável.

"Isso custou-me. Parece que me roubou ali um pedaço", acrescentou Helena.

Íris, recorde-se, é fruto da relação de Helena Coelho com Paulo Teixeira. A menina nasceu a 10 de abril de 2021.

Siga o link

Leia Também: Helena Coelho assume "crush" por apresentador: "É um homem bonito"