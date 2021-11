Helena Coelho abriu o coração para falar sobre a cumplicidade que mantém com Mafalda Castro, com quem divide a apresentação do programa 'Diário' do 'Big Brother'.

"Não devia partilhar isto, mas acabei de ter uma conversa sobre a volatilidade de vida e preciso de dizer mais uma vez que amo a Mafalda! Mais que há 3, 5, 8 anos [quando] nos conhecemos. E todos deveriam ter uma amizade em que consegue falar só com os olhos", afirmou nas stories da sua conta de Instagram.



© Instagram - Helena Coelho

Palavras que surgem como resposta aos rumores que correram em relação às influencers e que davam conta do mau ambiente que, alegadamente, se verificaria entre as duas.

