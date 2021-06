No último ano, a vida de Helena Coelho passou por grandes mudanças. A apresentadora da TVI foi mãe pela primeira vez da pequena Íris e foi precisamente o início desta gravidez que lembrou nas redes sociais.

A influencer partilhou uma fotografia de "quando estava grávida de um mês e meio e não fazia mínima ideia".

Posteriormente, revelou-se com saudades da vida antes da pandemia. "De quando estava de férias noutro país (viajar, que é isso?)".

"Durante muuuuuitos meses não consegui sequer olhar para estas fotos de Ibiza porque me lembrava do quão enjoada estava por causa de um perfume que comprei lá! Parece estúpido porque durante a gravidez, eu olhava para as fotos destas férias e quase conseguia sentir o cheiro novamente, então evitava", terminou, notando que já conseguiu ultrapassar esta barreira.

