O dia 10 de abril de 2021 mudou para sempre a vida de Helena Coelho. A influenciadora digital e apresentadora foi mãe pela primeira vez, da pequena Íris, fruto do seu relacionamento com Paulo Teixeira, e desde então, tem vindo a partilhar a sua jornada na adaptação a uma nova vida e da recuperação do corpo após o parto.

Ainda esta quinta-feira, 30 de setembro, Helena partilhou uma montagem de fotografias nas quais se vê a evolução do seu corpo pós-parto ao longo dos últimos meses.

Helena aproveitou o momento para dar um discurso motivacional a todas as mulheres que estejam a passar pelo mesmo, mas não se sintam bem na própria pele.

"Espero que isto sirva de inspiração, espero que não seja prepotente mas bem interpretada, porque a mim faltava-me muita inspiração, foco, força de vontade. Tive de pensar em mim no pré-parto para lutar por mim no pós-parto", começa por explicar no Instagram.

Montagem partilhada por Helena Coelho© Instagram - Helena Coelho

"Somos capazes de tudo e somos humanas. A nossa imagem ao espelho e servir-nos a nossa roupa de antigamente isso também importa, faz parte da nossa autoestima. Muda muito a forma como nos damos aos outros", defende, garantindo que não se trata de uma questão de futilidade, mas sim de amor próprio.

"É uma coisa que me importa: olhar-me ao espelho e ver uma imagem familiar, não foi por causa da gravidez que passei a ser outra pessoa", garantiu, referindo que se mudou foi para melhor com a chegada da filha.

A influenciadora garante que o seu corpo atual resulta 90% de alimentação, uma vez que o tempo que tem tido para treinar não é muito. "Costumo dizer que o nosso corpo funciona como um carro a gasolina e nós damos gasóleo", sublinha, notando que ela própria, quando passou por um processo e transformação, para a capa da Women's Health, teve de mudar e descobrir-se.

"É um processo que é longo e vai demorar. Obviamente que o corpo fica diferente, a pele mais flácida, com mais celulite", alerta, deixando claro que cada mulher é um caso específico.

"Não estou a publicar estas fotos por causa do ego ou para buscar elogios, o meu maior elogio é pegar nas roupas do meu armário e ver que me servem. [...] Aprendi a valorizar o meu bem-estar e a partir daí o resto tudo fluiu. [...] Não se comparem ao que veem na Internet, cada corpo é um corpo", completou.

Leia Também: Helena Coelho deixa importante conselho a estudantes