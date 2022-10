Helena Coelho está a viver "duas duros" devido a um problema de saúde da filha, a pequena Íris.

"Sintomas estranhos e um pouco inconclusivos, reação alérgica ao antibiótico, noites sem dormir e choros de sofrimento", levaram a digital influencer a levar a pequena Íris, de apenas um ano, às urgências na noite de quarta-feira.

Já em casa, esperançosa de que a sua bebé irá melhorar nas próximas horas, Helena Coelho gravou um vídeo na qual se mostrou indignada com o facto de devido às regras que ainda existem nos hospitais devido à pandemia da Covid-19 não ter contado com a companhia do namorado, Paulo, nas urgências da unidade de saúde na qual foi atendida.

"Não dá para os companheiros entrarem connosco, ou entrava eu ou entrava o Paulo. Regras que para mim não fazem sentido nenhum, eu precisava de ajuda, a Íris precisava de ajuda. Teria sido bastante mais simples com o Paulo lá por várias razões, porém temos de respeitar as regras", atirou, confessando que sentiu naquele momento precisar de amparo e ajuda.

