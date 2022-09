Helena Coelho sentiu, uma vez mais, necessidade de fazer um esclarecimento nas redes sociais. Tudo aconteceu depois de ontem, dia 21 de setembro, ter partilhado um vídeo do companheiro, Paulo Teixeira, a ensinar a filha de ambos a lavar os dentes.

Nas imagens em causa, Paulo faz os movimentos habituais do ato de escovar os dentes mas, no entanto, utiliza uma escova elétrica. Rapidamente, os seguidores notaram o gesto e fizeram-no enviando mensagens à influenciadora.

Indignada com os reparos recebidos, Helena escreveu o seguinte numa nova story do Instagram: "Devido às centenas de mensagens que recebi sobre o Paulo estar a usar uma escova elétrica com movimentos de uma escova manual: A escova estava desligada, o Paulo não estava verdadeiramente a lavar os dentes. O Paulo estava a fazer movimentos com a escova para a íris agir por imitação e ir aprendendo como fazer", começou por dizer.

"Não sejam o tipo de pessoas que me enche a caixa de mensagens por causa disto. Mas sejam o tipo de pessoas que lava os dentes aos filhos desde que eles têm efetivamente qualquer dente", acrescentou.

Veja na galeria os vídeos publicados.

