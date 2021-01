Fonte do departamento de comunicação da TVI confirmou à imprensa que Hélder e Rui Pedro saíram este domingo, dia 17, da casa do 'Big Brother - Duplo Impacto'.

A confirmação surge depois de esta situação ter sido comentada entre os concorrentes dentro do programa.

De acordo com a TVI, os dois concorrentes saíram temporariamente da casa da Ericeira para exercerem pela manhã, por volta das 07h30, em Mafra, o seu direito de voto antecipado nas eleições presidenciais. Tanto Hélder como Rui Pedro usaram fatos anti-Covid e "todas as medidas de segurança foram asseguradas" pela produção do reality show.

"Todos os concorrentes foram questionados da sua intenção de voto nas eleições presidenciais e o Rui Pedro e o Hélder decidiram exercer desse direito", explica a TVI.

