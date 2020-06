Hélder foi o concorrente expulso na noite deste domingo, dia 7, do 'Big Brother' e esteve à conversa com Mafalda Castro, no diário desta segunda-feira para comentar o seu percurso no programa.

No rescaldo da sua saída e questionado pela apresentadora sobre como estão a ser vividas as poucas horas fora da casa, o ex-concorrente confessou que está a gostar da experiência de ver o seu nome ganhar destaque nas redes sociais. "Adoro ser famoso, está a ser top", afirmou.

Sobre as atitudes que 'assombraram' a sua participação, como as discussões com Teresa e o facto de ter agarrado Ana Catharina depois de esta lhe pedir para a largar, Hélder afirmou que não vê maldade na sua postura.

"Não me arrependo porque sou mesmo assim. A malta do Norte é mais unida e percebemo-nos melhor uns aos outros. No Norte, [o toque] é uma coisa banal", rematou.

