Heidi Klum não passou despercebida durante uma ousada sessão fotográfica em Mykonos, na Grécia, onde está atualmente a filmar o 'Germany’s Next Top Model'.

O ex-anjo da Victoria's Secret posou para uma série de fotografias na praia, com um ousado look preto que deixou as suas curvas em evidência.

Fotografias que foram logo destacada pelo Page Six. Para ver as imagens, clique aqui.

