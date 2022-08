Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank viveram um episódio de grande tensão no passado fim de semana num restaurante da Costa da Caparica.

Em causa terão estado as ofensas verbais e racistas de uma mulher que se encontrava no local dirigidas aos filhos dos atores brasileiros - Titi, de nove anos e Bless, de sete - e a um grupo de angolanos.

"A mulher estava a dizer muitas coisas, entre elas, ‘pretos imundos’, ‘voltem para África’, ‘voltem para o Brasil, Portugal não é lugar para vocês’", relatou o casal em declarações ao programa 'Fantástico'.

"Acho que ela nunca esperava que uma mulher branca fosse combatê-la como eu fui daquela maneira. Sei que eu, como mulher branca, indo lá confrontá-la, a minha fala vai ser validada. Não vou sair como a louca, a raivosa, como acontecem com tantas outras mães pretas que são leoas todos os dias, assim como eu fui neste episódio, mas que são invalidadas, taxadas como loucas", lamenta Giovanna

"O que será que teria acontecido se fôssemos pretos? Será que ela teria sido retirada do restaurante, será que a polícia iria levá-la, será que iria ter essa atenção toda se fôssemos pais pretos de crianças pretas?", questionou por seu turno Gagliasso.

"Foi a primeira vez que a minha filha me viu a combater racismo de frente, porque falamos muito sobre isso com eles [filhos], mas ela nunca me tinha visto a combater. Ficou muito assustada, o Bless não percebeu muita coisa", concluiu Ewbank.

