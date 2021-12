O príncipe Harry terá, alegadamente, "se sentido excluído" depois da rainha tê-lo deixado de fora, juntamente com a mulher, Meghan Markle, da 'exposição' de fotografias que tinha na sua secretária aquando o seu discurso de Natal em 2019.

As informações são dadas pelo autor Christopher Anderson no livro 'In Brothers and Wives: Inside the Private Lives of William'.

"Acho que isto é um ponto de viragem. Há toda uma série de mensagens subliminares que são incluídas neste tipo de novelas", referiu o especialista à Us Weekly.

Uma fonte próxima de Harry notou que esta foi a 'gota de água' que levou o príncipe e a mulher a saírem do Reino Unido.

"Acho que isto o magoou. Um amigo do Harry disse-me que ele sentiu-se excluído de certa maneira da família. E foi logo no ano a seguir que tomaram a sua decisão [em sair]. Acho que foi uma das coisas que os levou a fazer o comunicado a informar que desistiam da sua posição enquanto membros seniores da realeza", concluiu o autor.

Na imagem em questão é possível ver o príncipe William, Kate Middleton e os filhos, assim como o príncipe Carlos e Camila e ainda o marido, Filipe de Edimburgo em molduras.



