O príncipe Harry e Meghan Markle não foram à Royal Ascot, famosa competição de cavalos frequentada pela família real, contudo, foram tema de conversa entre os presentes.

"O assunto no recinto real era em como toda a gente estava feliz por a Meghan e Harry não estarem lá", adiantou uma fonte ao Page Six.

As conversas eram sobretudo acerca do difícil relacionamento entre a rainha Camilla e os duques de Sussex. "Os amigos da Camilla dizem que ela continua furiosa com o Harry e a Meghan", diz ainda a fonte, recordando o momento em que o enteado a chamou de "madrasta malvada" no seu livro de memórias 'Na Sombra'.

"A Camilla disse ao Carlos que eles a deixam desconfortável, e o Carlos ama-a incondicionalmente - fê-la rainha e irá privilegiar sempre o seu bem-estar", continua.

Ainda assim, a monarca não quer ir longe demais, pois sabe que Carlos III também ama Harry. "Toda a gente culpa a Meghan por esta confusão toda", completa.